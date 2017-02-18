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Toys Defense: Horror Land
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Toys Defense: Horror Land

Toys Defense: Horror Land İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Toys Defense: Horror Land
Toys Defense: Horror Land
Toys Defense: Horror Land
Toys Defense: Horror Land
Toys Defense: Horror Land

Eğlence parkını saran uzaylıları uzaklaştırın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Toys Defense: Horror Land, Android telefonunuzda kule savunma oyunlarına yer veriyorsanız bir şansı hak eden kaliteli bir yapım. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan strateji oyununda eğlence parkını işgal eden uzaylıları geri püskürtmeye çalışıyoruz. Oyuncak kuleler inşa ederek sinir bozucu yaratıkları uzaklaştırıyoruz.

Tepe kamera açısından oynanan yeni nesil kule savunma oyunu Toys Defense: Horror Land’de amaç; park alanını güvende tutmak. Parka girmeye çalışan her türlü yaratığı amacına ulaşmadan yok etmek zorundayız. Kimi zaman su park bölgesindeki ahtapotu, kimi zaman lunapark treninde gizlenen tırtılları, kimi zaman da dönme dolapta kalan hayvanları parktan temizlemekle görevliyiz. Parkı yaşanabilir hale getirmek içinse farklı türde kuleleri stratejik bölgelere yerleştiriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
DH Games
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