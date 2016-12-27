TP-LINK Kasa, TP-LINK akıllı ev ürünlerini Android telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan yardımcı uygulama. Akıllı priz, IP kamera, ampul, menzil genişletici gibi “akıllı” sınıfında olan tüm TP-LINK ürünleriniz için uzaktan yönetim uygulaması.

TP-LINK akıllı ev ürünlerini kullanan kişilerin telefonlarında kesinlikle bulunması gereken uygulama TP-LINK Kasa. Akıllı prizden ampule sahip olduğunuz ürünleri dilediğiniz yerden açıp kapatma, zaman ayarlaması yapma, enerji tüketimlerini takip etme ve daha pek çok işlemi telefonunuzdan kolaylıkla yapma şansına sahipsiniz.

Yoldayken evdeki veya ofisteki cihazları mobilden harekete geçirebilme artık mümkün. Gerek güvenlik (tatildeyken akıllı prize bağlı abajuru akşam vaktinde açıp evdeymiş izlenimi uyandırma gibi) gerekse de vakit ve tüketim tasarrufu sağlamak için tercih edilen TP-LINK akıllı ev ürünlerini mobilden kontrol etmek için Kasa uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Uygulamanın tek eksi yanı Türkçe dil desteğinin olmaması.