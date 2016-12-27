TP-LINK Kasa(iOS)
TP-LINK akıllı ev ürünlerini iPhone'unuzdan kontrol edin.
TP-LINK Kasa uygulaması, bağlı TP-LINK akıllı ev cihazlarınızı uzaktan kontrol etme, yapılandırma, takip etme kolaylığı sunuyor. TP-LINK akıllı priz, IP kamera, menzil genişletici ve diğer ürünleri kullanıyorsanız yardımcı uygulaması iPhone’unuzda yüklü olmalı.
Uygun fiyatlı ve de kaliteli akıllı ev ürünleriyle karşımıza çıkan TP-LINK’in Kasa uygulamasıyla her yerden her zaman cihazlarınızın yönetimini sağlayabiliyorsunuz. Açıp kapatma, çalışma süresi ve tükettiği enerjiyi görme, belli zaman dilimlerinde çalışması için programlama dahil pek çok işi sadece telefonunuzla yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar TP-LINK akıllı ev ürünü ekleme şansına sahipsiniz.
Zaman tasarrufu, güvenlik, konfor dahil hayatımıza önemli katkı sağlayan akıllı ev ürünlerini tercih ediyorsanız TP-LINK’in bu sınıfa giren tüm ürünlerine tek bir noktadan erişim sağlama ve yönetme kolaylığı sunan Kasa uygulamasını denemelisiniz. Uygulamanın şu an için Türkçe dil desteğine sahip olmadığını unutmadan belirteyim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- TP-LINK Research America
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