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Tractor Hill Driver 3D
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Tractor Hill Driver 3D

Tractor Hill Driver 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Tractor Hill Driver 3D
Tractor Hill Driver 3D
Tractor Hill Driver 3D

Tractor Hill Driver 3D'de zorlu şartlarda traktörümüzle yük taşımaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 7 dakika önce

Tractor Hill Driver 3D eğer araç kullanma yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir mobil oyun oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir traktör oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir traktör simülatörü olan Tractor Hill Driver 3D'de bizi zorlu ve heyecanlı bir traktör kullanma tecrübesi bekliyor. Oyunda kendi çiftliğinde ürettiği ürünleri taşımaya çalışan bir çiftçinin yerine geçiyoruz ve traktörümüzün şöför koltuğuna oturarak yola çıkıyoruz. Oyunda para kazanabilmek için traktörümüzün kasasında farklı türde yükleri taşımamız gerekiyor.

Tractor Hill Driver 3D'de traktör kullanırken arazi şartlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekçi fizik hesaplamalarına yer veren oyunda kasamızda taşıdığımız yükler aracımızın sallanmasına bağlı olarak düşerek hasar alabiliyor. Bu nedenle dönüşlerde, tırmanışlarda yavaşça ilerlemeliyiz.

Tractor Hill Driver 3D'de yük taşıdıkça para kazanabiliyoruz ve bu parayla yeni traktörlerin kilidini açabiliyoruz. Ayrıca traktörümüzün motorunu geliştirebilmemiz de mümkün. Oyunun grafiklerinin ortalama bir kalite sunduğu söylenebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
GameDivision
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