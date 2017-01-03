?     Geri Bildirim
Çekiliş
Train Games Simulator
TamindirMobilOyunlarSimülasyonTrain Games Simulator - Android Için Simülasyon Oyunu

Train Games Simulator

Train Games Simulator İndir Hemen İndir

47.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Train Games Simulator
Train Games Simulator
Train Games Simulator
Train Games Simulator
Train Games Simulator
Train Games Simulator
Train Games Simulator

Train Games Simulator oyununu indirin ve uzun bir tren yolculuğuna başlayın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 44 dakika önce

Uzun yollarda ve yük taşımacılığında sürekli olarak kullanılan trenleri bu oyunda siz sürüyorsunuz. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Train Games Simulator, sizi ve yolcularınızı ilginç bir maceraya davet ediyor.

Train Games Simulator oyununda treni uygun yollardan götürmeniz ve kaza yapmadan yolcuları taşımanız gerekli. Yolcularınızı ne kadar hızlı gidecekleri yere ulaştırırsanız o kadar fazla beğeni kazanırsınız. Eğer işinizde çok iyi olursanız daha büyük trenleri sürme imkanına da kavuşabilirsiniz.

Tren rayları arasında başka trenlerle karşılaşmamaya ve karşılaştığınız zaman ise kendi treninizi frenlemeye özen gösterin. Train Games Simulator oyununda kazalar en çok bu şekilde olmakta. Bu yüzden yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için oldukça dikkatli olmalısınız. Çeşitli hava değişikliklerini destekleyen Train Games Simulator oyunu oldukça dinamik hava koşullarına da sahip.

Oldukça gelişmiş grafiklere sahip olan Train Games Simulator oyunu boş zamanlarınızda sizi oldukça eğlendirecek. Bu oyun sayesinde her zaman yolculuk yaptığınız trenleri daha yakından görebilir ve hatta sürme imkanına kavuşacaksınız.

Train Games Simulator özellikleri:

  • Birbirinden zorlu bölümler
  • 3 boyutlu grafikler
  • Gerçekçi oyun sesleri
  • Farklı kamera açıları
  • Oyuna giriş yaptığınızda alabileceğiniz günlük hediyeler

Train Games Simulator için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Integer Games
Train Games Simulator QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
  2. Farming Simulator 14
    Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
  3. FarmVille 2
    FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
  4. Farming Simulator 16
    Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü
  5. Truck Simulator 2017
    Truck Simulator 2017Android için Kamyon Simülatörü