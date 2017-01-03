Uzun yollarda ve yük taşımacılığında sürekli olarak kullanılan trenleri bu oyunda siz sürüyorsunuz. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Train Games Simulator, sizi ve yolcularınızı ilginç bir maceraya davet ediyor.

Train Games Simulator oyununda treni uygun yollardan götürmeniz ve kaza yapmadan yolcuları taşımanız gerekli. Yolcularınızı ne kadar hızlı gidecekleri yere ulaştırırsanız o kadar fazla beğeni kazanırsınız. Eğer işinizde çok iyi olursanız daha büyük trenleri sürme imkanına da kavuşabilirsiniz.

Tren rayları arasında başka trenlerle karşılaşmamaya ve karşılaştığınız zaman ise kendi treninizi frenlemeye özen gösterin. Train Games Simulator oyununda kazalar en çok bu şekilde olmakta. Bu yüzden yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için oldukça dikkatli olmalısınız. Çeşitli hava değişikliklerini destekleyen Train Games Simulator oyunu oldukça dinamik hava koşullarına da sahip.

Oldukça gelişmiş grafiklere sahip olan Train Games Simulator oyunu boş zamanlarınızda sizi oldukça eğlendirecek. Bu oyun sayesinde her zaman yolculuk yaptığınız trenleri daha yakından görebilir ve hatta sürme imkanına kavuşacaksınız.

Train Games Simulator özellikleri: