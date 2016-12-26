?     Geri Bildirim
Train Track Builder
TamindirMobilOyunlarBulmacaTrain Track Builder - Android Için Bulmaca Oyunu

Train Track Builder

Train Track Builder İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Train Track Builder
Train Track Builder
Train Track Builder
Train Track Builder
Train Track Builder

Train Track Builder oyununda parçaları eşleştirerek trenlere yol açın.

Uğur Sağlam Son güncelleme 4 saat önce

Tren yolları her zaman karmaşık gözükür. Binlerce kilometre boyunca uzanan rayların nasıl döşendiği ve nasıl yönetildiği hep merak edilmiştir. Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Train Track Builder, size rayları yönetme imkanı sağlıyor.

Trenler şehrinize uğramak istiyor fakat şehrinizde herhangi bir demir yolu bulunmamakta. Bu yüzden size büyük bir görev düşüyor. Hemen sorumluluk almalı ve şehrin tren raylarını düzeltmelisiniz. Rayları trenin geçeceği yönlere çevirmeli ve oluşabilecek herhangi aksi bir durumdan trenleri kurtarmaya çalışmalısınız. Oldukça profesyonel bir görev olan rayların yönetilmesini ancak siz yapabilirsiniz.

Train Track Builder oyununda şehrinize sadece bir tane tren gelmiyor. Gün boyunca birçok tren şehrinizi ziyaret etmekte. Bu yüzden şehrinizdeki tren yollarını anlık olarak izlemeniz ve her trene özel olarak yönlendirmeniz gerekli.

Train Track Builder oyunu etkileyici grafikleri ile birlikte oyuncuların oldukça hoşuna gidecek. Oyun boyunca gözlerinizi şenlendirecek grafikler hazırladıklarını söyleyen geliştiriciler, Train Track Builder isimli oyunlarından da oldukça iddialılar. Eğer siz de tren yollarını düzenlemek ve şehrinize tren istasyonu getirmek istiyorsanız, Train Track Builder’ı hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.

Train Track Builder için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Games King
Train Track Builder QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  3. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu