Train Track Builder
Train Track Builder oyununda parçaları eşleştirerek trenlere yol açın.
Tren yolları her zaman karmaşık gözükür. Binlerce kilometre boyunca uzanan rayların nasıl döşendiği ve nasıl yönetildiği hep merak edilmiştir. Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Train Track Builder, size rayları yönetme imkanı sağlıyor.
Trenler şehrinize uğramak istiyor fakat şehrinizde herhangi bir demir yolu bulunmamakta. Bu yüzden size büyük bir görev düşüyor. Hemen sorumluluk almalı ve şehrin tren raylarını düzeltmelisiniz. Rayları trenin geçeceği yönlere çevirmeli ve oluşabilecek herhangi aksi bir durumdan trenleri kurtarmaya çalışmalısınız. Oldukça profesyonel bir görev olan rayların yönetilmesini ancak siz yapabilirsiniz.
Train Track Builder oyununda şehrinize sadece bir tane tren gelmiyor. Gün boyunca birçok tren şehrinizi ziyaret etmekte. Bu yüzden şehrinizdeki tren yollarını anlık olarak izlemeniz ve her trene özel olarak yönlendirmeniz gerekli.
Train Track Builder oyunu etkileyici grafikleri ile birlikte oyuncuların oldukça hoşuna gidecek. Oyun boyunca gözlerinizi şenlendirecek grafikler hazırladıklarını söyleyen geliştiriciler, Train Track Builder isimli oyunlarından da oldukça iddialılar. Eğer siz de tren yollarını düzenlemek ve şehrinize tren istasyonu getirmek istiyorsanız, Train Track Builder’ı hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Games King
Bulmaca Popülerleri
- Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
- Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
- Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
- Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
- Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- CCleanerSistem Temizleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı