Tren yolları her zaman karmaşık gözükür. Binlerce kilometre boyunca uzanan rayların nasıl döşendiği ve nasıl yönetildiği hep merak edilmiştir. Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Train Track Builder, size rayları yönetme imkanı sağlıyor.

Trenler şehrinize uğramak istiyor fakat şehrinizde herhangi bir demir yolu bulunmamakta. Bu yüzden size büyük bir görev düşüyor. Hemen sorumluluk almalı ve şehrin tren raylarını düzeltmelisiniz. Rayları trenin geçeceği yönlere çevirmeli ve oluşabilecek herhangi aksi bir durumdan trenleri kurtarmaya çalışmalısınız. Oldukça profesyonel bir görev olan rayların yönetilmesini ancak siz yapabilirsiniz.

Train Track Builder oyununda şehrinize sadece bir tane tren gelmiyor. Gün boyunca birçok tren şehrinizi ziyaret etmekte. Bu yüzden şehrinizdeki tren yollarını anlık olarak izlemeniz ve her trene özel olarak yönlendirmeniz gerekli.