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Trainers of Kala
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Trainers of Kala

(iOS)
Trainers of Kala İndir Hemen İndir

570 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Trainers of Kala
Trainers of Kala
Trainers of Kala
Trainers of Kala
Trainers of Kala

Kartlarınız kaderinizi belirliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

Trainers of Kala, kartlarla oynanan gerçek zamanlı çok oyunculu savaş oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olmasıyla dikkat çeken oyunun sadece online oynanabildiğini baştan söyleyeyim. Multiplayer savaş oyunlarından keyif alıyorsanız ordunuzu kartlarla oluşturduğunuz bu oyunda saatlerinizi harcayabilirsiniz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan Trainers of Kala, iki boyutlu kartlarla kontrol edilebilir savaş sistemine sahip farklı bir mobil oyun. İnsan ve yaratık karışık olmak üzere ordu kurup savaşıyorsunuz. Arenada karakterlerinizi doğrudan kontrol etme şansınız yok. Savaşa başlamadan sınıf seçiminizi yapıp savaş esnasında sadece arenaya sürebiliyorsunuz; karakteriniz otomatik olarak savaşıyor. Karşılıklı oynanan oyunda tüm karakterleri öldürmeyi başaran taraf zaferin tadını çıkarıyor.

Farklı karakteristik özelliklere sahip 50’den fazla savaşçının yer aldığı oyunda sıralamada hızla üstlere çıkarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olmaya çalışıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Frima Studio Inc.
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