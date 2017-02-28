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Transdev ile Ortak Olan Renault ve Nissan, Otonom Toplu Taşıma Araçları Üretecekler

otonom toplu taşıma

Renault ve Nissan, Transdev isimli toplu taşıma araçları üreten bir üreticiyle AR-GE anlaşması yaparak, otonom elektrikli araçların filolar halinde kitleleri birleştirmesine çalışacaklar.

Transdev toplu taşımacılık konusunda Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da uzmanlaşmış özel bir kuruluş. Renault ve Nissan zaten 2014 yılından beri otonom ve elektrikli araçlar araştırmalarında ittifak yapmış iki otomotiv devi. 2016 yılında bu ittifaka Microsoft'ta katılmıştı.

Şimdi her 3 kuruluş Renault ve Nissan, Transdev, tecrübeli oldukları noktaları bir araya getirerek toplu taşımacılıkta otonom ve elektrikli araçların daha fazla rol oynaması için araştırmalarını bir potada bütünleştirecekler.  

Renault-Nissan İttifakı ile bir araya gelecek olan Transdev bu stratejik ortaklıktan oldukça umutlu olduğunu açıkladı. Geleceğin dünyasında uzun mesafeli kamusal taşıma hizmetlerinin kalabalıklaşan dünyada önemli bir yer tutacağını düşünen firma, "Herkes en iyi bildiği işi yaparsa ortaya uzman işler çıkar" diyerek bu ortaklığa destek veriyor.

2020 yılına kadar şehirleri kolayca tarayarak toplu taşıma rotalarını belirlemeyi hedef alan bu ortaklık, geçtiğimiz hafta bu tip bir otonom toplu taşıma otobüsünü Londra caddelerinde test etmişti. Fransa'da Paris'te de Renault aynı tip testleri geliştiriyor. Toplu taşıma planlamacılığında uzman olan Transdev ise bu deneylerin optimizasyonları ile uğraşacak. 

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Yazar: - 28.02.2017

Transdev ile Ortak Olan Renault ve Nissan, Otonom Toplu Taşıma Araçları Üretecekler İçin Yorum Yaz

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