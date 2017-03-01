TRANSFORMERS: Forged to Fight, Kabam imzalı Transformers serisinin yeni oyunu. Çizgi film, sinema ardından mobil cihazlarımıza giren yetenekli robotları görmeyen yoktur sanırım. Autobot’lar ve Decepticon’lar bu sefer kozlarını teke tek arenada paylaşıyor. Aksiyon dövüş rpg türünü harmanlayan yeni Transformers oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan Transformers: Forged to Fight, Mortal Combat X gibi karşılıklı dövüş formunda hazırlanmış. Optimum Prime, Megatron ve diğer favori Transformers karakterleriyle karşılıklı dövüşe katılıyorsunuz. Dövüş esnasında araca dönüşme, özel silah kullanma, kombo yapma kısacası her türlü aksiyonu yapabiliyorsunuz.

Görsel efektlerin, animasyonların ön plana çıkarıldığı yeni Transformers oyununda seviye atlama sistemi göze çarpıyor. Bu noktada tahmin edersiniz ki robotların tümü açık olarak gelmiyor; dövüştükçe seviye atlıyor ve enerjiniz yükseldikçe yeni robotlarla oynama şansına erişiyorsunuz. Enerji demişken her dövüş sonunda işaretli noktalara giderek enerji topluyorsunuz.

Global etkinliklerde dünya genelinde oyuncularla karşı karşıya getiren Transformers: Forged to Fight, yüksek kalitede grafikler sunduğundan tüm Android cihazlarda akıcı şekilde çalışmayabilir. Unutmadan, oyunu ücretsiz indirip oynayabiliyorsunuz.

"Not: Oyun, henüz oynanabilir değildir. Ön kayıt yaparak herkesten önce oynama şansına erişebilirsiniz."