TRANSFORMERS: Forged to Fight, yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen ünlü yapım Transformers’ın mobil oyunu. İnsanların koruyucuları Autobot’lar ile dünyanın kaynaklarını ele geçirmeye çalışan Decepticon’lar arasındaki savaşın yansıtıldığı yeni Transformers oyununda robotlar teke tek arenaya çıkıyor.

Kabam tarafından mobil platforma aktarılan, iPhone ve iPad'de oynanabilen Transformers serisinin yeni oyunu Transformers: Forged to Fight, aksiyon dövüş rpg türlerini bir araya getiriyor. Optimus Prime, Megatron ve diğer sevdiğiniz Transformers karakterleriyle geniş ve yıkılabilir arenalarda birebir dövüşlere katılıyorsunuz. Dövüş esnasında araca dönüşerek büyük hasar vermekten kombo yapıp rakibinizin devrelerini geçici süreliğine devre dışı bırakmaya filmde olan tüm aksiyonları yapabiliyorsunuz.

Görsel efektlerle beslenmiş telefonun grafik işlemcisini zorlayan kaliteli grafikler sunan Transformers: Forged to Fight’ta seviye sistemi var. Her dövüş sonunda seviye atlıyor, enerji yüklemesi yapıyor, dilerseniz farklı bir robotla devam ediyorsunuz. Robot demişken oyunda filmde olan tüm robotlar oynanabilir olarak karşınıza çıkıyor ancak hepsiyle başlangıçta oynayamıyorsunuz.

Global etkinliklerin de yapıldığı yeni Transformers oyununu devam niteliği taşımadığından seriyi oynamamış olanlara bile tavsiye ederim. Ücretsiz indirilebilir olduğunu da belirteyim.

"Not: Oyun, Türkçe dil desteği sunmaktadır. Henüz Türkiye App Store'da yer almamaktadır. Kanada App Store hesabınıza giriş yaparak oyunu indirip oynayabilirsiniz."