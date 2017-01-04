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Tray Radio
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Tray Radio

13.1.1.0
Tray Radio İndir Hemen İndir

2 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Tray Radio
Tray Radio
Tray Radio
Tray Radio
Tray Radio

İster radyo dinleyin, isterseniz de mp3 şarkı çalın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Tray Radio, radyo kanallarının yanı sıra .mp3 formatında şarkılarınızı dinleyebileceğiniz müzik çalar. Ücretsiz ve de ufak boyutlu olmasının yanında sistem tepsisi üzerinden kontrol edilebilir olmasıyla dikkat çeken radyo ve müzik çalma programında equalizer da bulunmakta.

Windows 10 PC ile uyumlu çalışan radyo dinleme ve mp3 çalma programında yok yok diyebilirim. Kendi radyo istasyonlarınızı ayarlama, radyo istasyonlarını kaydetme, equalizer ile tonu değiştirme, şarkı sözleri ve daha saymakla bitmeyecek, kullanırken fark edeceğiniz özellikler mevcut Tray Radio programında.

Ses açıp kapama, şarkı atlama, rastgele albüm ve şarkı açma, şarkı sözleri, müzik ekleme ve açma, müzik listelerini görüntüleme gibi işlemler için klavye kısayolu sunan Tray Radio’nun desteklediği formatlar arasında .mp3, .m4a, wma ve flac yer alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win10
Üretici:
Nend Software

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