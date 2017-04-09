TRENGA, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Jenga benzeri bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Strateji tabanlı bir bulmaca oyunu olan TRENGA, birbirinden farklı bölümlere sahip olan bir blok dizme oyunudur. Oyunda tahta blokları üst üste diziyor ve istenilen şekilleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Okyanus dibinde geçen oyunu dilerseniz arkadaşlarınıza karşı da oynayabiliyorsunuz. 3 boyutlu bir bulmaca oyunu olan TRENGA, birbirinden farklı ödüllerin sahibi olmanızı da sağlıyor. Birbirinden eğlenceli ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunu boş zamanlarınızda oynayabilir ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz.

Renkli görsellerin ve etkileyici bir atmosferin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve doğru hamle yapmalısınıız. Eğer Jenga oynamayı seviyorsanız TRENGA'yı da çok seveceğinizi söyleyebilirim. TRENGA oyununu sakın kaçırmayın.

TRENGA oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.