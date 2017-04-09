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TRENGA
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TRENGA

(iOS)
TRENGA İndir Hemen İndir

290 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRENGA
TRENGA
TRENGA
TRENGA

Zorlu bölümlerin yer aldığı eğlenceli bir blok dizme oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

TRENGA, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Oyunda blokları üst üste dizerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir strateji tabanlı bulmaca oyunu olan TRENGA, farklı bölümlerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Oyunda size verilen şekilleri kullanarak blokları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Düşünerek oynamanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. 3 boyutlu bir bloğun tüm yüzlerinii doldurmalı ve bölümü geçmelisiniz. Öte yandan Facebook arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz oyunda kimin daha iyi olduğunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Basit bir oynanışın da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz TRENGA'yı mutlaka denemelisiniz.

Hoş görsellerin ve farklı karakterlerin yer aldığı oyunda ilerledikçe koleksiyonunuzu genişletiyor ve liderlik tablosunda da üst sıralara tırmanıyorsunuz. Jenga oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. TRENGA oyununu sakın kaçırmayın.

TRENGA oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.4 ve sonrası
Üretici:
Leela Games
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