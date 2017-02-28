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Triad Battle
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Triad Battle

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Triad Battle
Triad Battle
Triad Battle
Triad Battle
Triad Battle

Birbirinden güçlü kartları biriktiriyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Triad Battle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kart oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz yaratıkların ve eşsiz sahnelerin yer aldığı oyunda kartlarınızı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz.

Heyecan verici mücadelelere sahne olan bir kart oyunu olan Triad Battle, eşsiz kurgusu ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kart koleksiyonları biriktiriyor ve kartları güçlerine göre ortaya atıyorsunuz. Basit kurallara dayanan oyunda 3x3'lük bir alana kartınızı bırakıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Kartların özelliklerine göre hamleler yapıyor ve 180'den fazla yaratığı biriktirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda günlük olarak dağıtılan ödülleri de kazanabiliyor ve strateji bilginizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Eğer kart oyunlarından zevk alan birisiyseniz bu oyun tam size göre.

Kolay oynanışa ve basit bir arayüze sahip olan oyunda birbirinden eğlenceli sahnelerle karşılaşabiliyorsunuz. Rakiplerinizle mücadele edebiliyor ve deneyim puanınızı da katlayabiliyorsunuz. Animasyonları ve grafikleri oldukça kaliteli olan Triad Battle oyununu sakın kaçırmayın.

Triad Battle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
SharkLab Mobile
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