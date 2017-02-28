Triad Battle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kart oyunudur. Eşsiz yaratıkların yer aldığı oyunda kendi koleksiyonunuzu yapıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz.

Eşsiz bir mücadele ortamı sunan Triad Battle, farklı kartları ve ödülleriyle dikkat çekiyor. Kart oyunu tarzında bir oynanışa sahip olan oyunda 3x3'lük bir alana kartlarınızı bırakıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Basit kurallar çerçevesinde oynanan oyunda çok eğleniyor ve stratejik bilginizi de sonuna kadar test edebiliyorsunuz. 180'den fazla yaratığın ve 500 farklı kartın yer aldığı oyunda kendi koleksiyonunuzu oluşturuyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Kart oyunlarını seviyorsanız eğer Triad Battle oyununu çok seveceksiniz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yapmanız gereken tek şey kartları sürükleyerek oyun alanına bırakmak. Kartlarını biriktirerek güçlü olabilir ve rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Stratejinizi sonuna kadar test eden oyunda çok eğleniyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okumanızı sağlayan oyunu sakın kaçırmayın.

Triad Battle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.