Trivia Türk, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir bilgi yarışması oyunudur.

Orkan Cep tarafından geliştirilen bilgi yarışması oyunu Trivia Türk, tasarımıyla dikkat çeken yapımlardan bir tanesi. Canlı renkler kullanılarak hazırlanan oyun, sade ara yüzüyle de dikkatlerden kaçmıyor. Kolay kullanımı ve ilginç sorularıyla da oyun, yine kendi türü arasında en dikkat çeken yapımlar arasına girmeyi başarıyor.

Trivia Türk'e girer girmez sizleri soru kategorileri karşılıyor. Bu kategoriler diğer oyunların aksine, soru tiplerine göre değil; soru sayılarına göre sıralanıyorlar. 25, 50, 75 ve 100 şeklinde sıralanan kategoriler, alacağınız toplam puana da direkt olarak etki ediyorlar.

Örneğin; 50 soru kategorisini seçtiğinizde, karşınızda farklı alanlardan 50 soru geliyor. Bu sorulardan cevapladığınız kadarı size puan olarak geliyor ve ne kadar çok soru cevaplarsanız o kadar fazla puan alıyorsunuz. Fakat 100'lük kategoride cevapladığınız sorularla, 50'lik kategoride cevapladığınız sorular farklı puanlar getiriyor ve en sonunda aldığınız toplam puan farklı oluyor. Böylece böylee puanları topluyor ve kendinize diğer insanlar arasında bir yer buluyor, onlarla kendinizi karşılaştırma fırsatı yakalıyorsunuz.