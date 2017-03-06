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Trivia Türk
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Trivia Türk

(iOS)
Trivia Türk İndir Hemen İndir

25.1 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Trivia Türk
Trivia Türk
Trivia Türk
Trivia Türk

Bütün soruları cevaplayacak kadar bilginize güveniyor musunuz?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 12 dakika önce

Trivia Türk, iPhone ve iPad üzerinden oynanabilen bir bilgi yarışması oyunudur.

Orkan Cep tarafından geliştirilen Trivia Türk, öncelikle renkli tasarımı ile dikkat çekiyor. Göze hoş gelecek renkler ve kullanıcı ara yüzüyle tasarlanan oyun, temelde klasik bir bilgi yarışması oyunu gibi işliyor. Fakat sorular diğer oyunlara göre daha eğlenceli ve beklemediğiniz kadar ilginç.

Oyuna başlar başlamaz karşınıza soru setleri geliyor. Yürmi beş, elli, yetmiş beş ve yüz olmak üzere dört farklı kategoriden soru seçebiliyorsunuz. Ardığınız seçtiğiniz soru setine göre sorular geliyor ve cevaplamaya başlıyorsunuz.

Aldığınız puanlar da yine seçtiğiniz kategoriye göre değerlendiriyor. Yani yüzlük kategori seçtiyseniz, bu kategori içerisinde yüzde kaç doğru bildiğinize göre puan alıyorsunuz. Sonunda aldığınız bu puanlara göre bir sıralamaya giriyor ve diğer insanlar arasındaki yerinizi görebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri.
Üretici:
Signakro Creative
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