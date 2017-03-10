Troll Face Quest TV Shows
Televizyon yüzlerini trolleyin.
Troll Face Quest TV Shows, mobil platformdaki en iyi trolleme oyunu. Seri haline gelen eşek şakası oyununda bu sefer dünya genelinde en çok izlenen tv programlarında başrol oynayan karakterleri trollüyoruz. Trollemeye çalışırken trollenmemek, oyunun tek kuralı.
Uzay yolu, Simpsonlar, Pembe Panter, Game of Thrones, SüngerBob ve daha nice zamanının ve dönemin tv programlarında oynayan karakterler yer alıyor oyunda. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere karakterleri trolleyerek ilerliyoruz. Trollük liderlik tablosunda birinciliği ele geçirmek için gördüğümüze eşek şakası yapıyoruz. Zorlu bulmacaları çözüp sevdiğimiz tv yüzlerine mükemmel eşek şakaları yapıyoruz. 35’den fazla, zorluğunu ilk başlarda hissettiren bulmaca mevcut oyunda.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Spil Games
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