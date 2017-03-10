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Troll Face Quest TV Shows
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Troll Face Quest TV Shows

Troll Face Quest TV Shows İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows

Televizyon yüzlerini trolleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 9 dakika önce

Troll Face Quest TV Shows, mobil platformdaki en iyi trolleme oyunu. Seri haline gelen eşek şakası oyununda bu sefer dünya genelinde en çok izlenen tv programlarında başrol oynayan karakterleri trollüyoruz. Trollemeye çalışırken trollenmemek, oyunun tek kuralı.

Uzay yolu, Simpsonlar, Pembe Panter, Game of Thrones, SüngerBob ve daha nice zamanının ve dönemin tv programlarında oynayan karakterler yer alıyor oyunda. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere karakterleri trolleyerek ilerliyoruz. Trollük liderlik tablosunda birinciliği ele geçirmek için gördüğümüze eşek şakası yapıyoruz. Zorlu bulmacaları çözüp sevdiğimiz tv yüzlerine mükemmel eşek şakaları yapıyoruz. 35’den fazla, zorluğunu ilk başlarda hissettiren bulmaca mevcut oyunda.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Spil Games
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