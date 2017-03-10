Troll Face Quest TV Shows(iOS)
Sevilen TV programlarındaki karakterleri trolleyin.
Troll Face Quest TV Shows, iPhone ve iPad'de oynadığım en iyi trolleme oyunu. Seriye dönüşen popüler eşek şakası oyununun yenisinde hedefimiz; tv karakterleri. Sevilen tv programlarında göze çarpan karakterlere birbirinden komik şakalar yapıyoruz. Tabii ki trollerken trollenmek te var.
35’ten fazla zorlu bulmaca içeren trolleme oyununda Pembe Panter, Uzay Yolu, Game of Thrones, SüngerBob, Simpsonlar ve daha birçok dünya çapında izlenen çizgi film, dizi filmlerdeki karakterler yer alıyor. Karakterleri trollemek için öncelikle bulmacayı çözüyoruz. Bulmacayı istenen şekilde çözmeyi başarırsak trolleme görevimizi tamamlıyoruz. Trollerken başarısızlığa uğrayıp kendi tuzağımıza düşme riskimiz de var.
İnternet bağlantısı gerektirmeyen oyunda bulmacalar geliştiricinin de belirttiği gibi “çılgınca” ve zor hazırlanmış. Kafa patlatmadan ilerleme şansınız yok.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Spil Games
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Troll Face Quest TV Shows Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı