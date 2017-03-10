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Troll Face Quest TV Shows
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Troll Face Quest TV Shows

(iOS)
Troll Face Quest TV Shows İndir Hemen İndir

78 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows
Troll Face Quest TV Shows

Sevilen TV programlarındaki karakterleri trolleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Troll Face Quest TV Shows, iPhone ve iPad'de oynadığım en iyi trolleme oyunu. Seriye dönüşen popüler eşek şakası oyununun yenisinde hedefimiz; tv karakterleri. Sevilen tv programlarında göze çarpan karakterlere birbirinden komik şakalar yapıyoruz. Tabii ki trollerken trollenmek te var.

35’ten fazla zorlu bulmaca içeren trolleme oyununda Pembe Panter, Uzay Yolu, Game of Thrones, SüngerBob, Simpsonlar ve daha birçok dünya çapında izlenen çizgi film, dizi filmlerdeki karakterler yer alıyor. Karakterleri trollemek için öncelikle bulmacayı çözüyoruz. Bulmacayı istenen şekilde çözmeyi başarırsak trolleme görevimizi tamamlıyoruz. Trollerken başarısızlığa uğrayıp kendi tuzağımıza düşme riskimiz de var.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen oyunda bulmacalar geliştiricinin de belirttiği gibi “çılgınca” ve zor hazırlanmış. Kafa patlatmadan ilerleme şansınız yok.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Spil Games
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