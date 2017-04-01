TRT Arşiv, 1968'den Günümüze Binlerce Video İçeriyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 1968 yılından 2015'e kadar biriktirdiği tüm kayıtları internet üzerinden kullanıma açtı. Bu müthiş arşiv, Türkiye tarihine dair inanılmaz videolara ulaşmanıza da ön ayak oluyor.

Günümüzde birçok büyük yayın kuruluşu, arşivlerini internet üzerinden paylaşmaya başladılar. Son olarak AP, bütün eski videolarını YouTube kanalına yüklemiş ve Türkiye'ye dair de inanılmaz videolara ulaşmamızı sağlamıştı. Bu girişimin ardından TRT'nin de böylesine bir arşiv çalışması içerisine girmesi ve eski görüntüleri bizlerle buluşturması istenmişti. Muhtemelen bir süredir bununla uğraşmakta olan TRT de arşivini bizlerin beğenisine sundu.

trtarsiv.com adresi üzerinden ulaşılabilecek olan arşiv, kendi video oynatıcısı aracılığıyla bütün bu görüntüleri bizlere ulaştırıyor. Sadece bununla da kalmayan internet sitesi, bir haber portalı gibi günün konularına ya da geçmişte yapılan tartışmalara dair başlıkları da önünüze getirerek, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde nelerin konuşulduğunu birkez daha bizlere hatırlatmış oluyor.

İnternet sitesini kullanması da bir hayli basit: Siteye tıkladığınızda hemen aşağıdaki televizyon görüntüsünü sağa sola kaydırarak yıllar içerisinde kolayca gezinebilirsiniz. Ayrıca en üstte yer alan arama bölümünden de program ismi, yönetmen, oyuncu, sunucu vb. bir arama kelimesi yazarak, ona bağlı bütün içeriklere ulaşmanız mümkün. Her ne kadar cumartesi gününde olsak da size bu Doktor Bey Yok Mu? isimli pazar skeciyle veda edelim.

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