TRT Canım Kardeşim, TRT Çocuk kanalında yayınlanan eğitici çizgi filmlerden biri. 2 yaş ve üzeri çocuklar için mobil oyun olarak karşımıza çıkan TRT Çocuk Canım Kardeşim ile çocuklar aile sevgisi, yardımlaşma, kişisel bakım, üretme ve daha pek çok kazanım elde ediyor.

Android telefon veya tabletinizde oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz TRT Çocuk oyunlarından biri Canım Kardeşim. Oyunda programda olduğu gibi Müge ve Mine adında iki kardeş var. Sevimli kardeşler ebeveynleriyle oyun oynamak istiyorlar ancak ebeveynlerin bir şartı var: Onlara evdeki işlerde yardım etmeleri. Sevimli kardeşlere yardım etmek te tabii ki bize düşüyor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görselleriyle her çocuğun ilgisini çekeceğini düşündüğüm eğitici oyunun tamamen ücretsiz olduğunu ve reklam içermediğini de belirtmek gerek. Unutmadan, Canım Kardeşim Barış Manco özel bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: