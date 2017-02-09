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TRT Canım Kardeşim
TamindirMobilOyunlarÇocukTRT Canım Kardeşim - Android İçin TRT Çocuk Canım Kardeşim Oyunu

TRT Canım Kardeşim

(Android)
TRT Canım Kardeşim İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim

Müge ve Mine ile oyunlar oynayın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

TRT Canım Kardeşim, TRT Çocuk kanalında yayınlanan eğitici çizgi filmlerden biri. 2 yaş ve üzeri çocuklar için mobil oyun olarak karşımıza çıkan TRT Çocuk Canım Kardeşim ile çocuklar aile sevgisi, yardımlaşma, kişisel bakım, üretme ve daha pek çok kazanım elde ediyor.

Android telefon veya tabletinizde oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz TRT Çocuk oyunlarından biri Canım Kardeşim. Oyunda programda olduğu gibi Müge ve Mine adında iki kardeş var. Sevimli kardeşler ebeveynleriyle oyun oynamak istiyorlar ancak ebeveynlerin bir şartı var: Onlara evdeki işlerde yardım etmeleri. Sevimli kardeşlere yardım etmek te tabii ki bize düşüyor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görselleriyle her çocuğun ilgisini çekeceğini düşündüğüm eğitici oyunun tamamen ücretsiz olduğunu ve reklam içermediğini de belirtmek gerek. Unutmadan, Canım Kardeşim Barış Manco özel bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TRT Canım Kardeşim QR Kodu Okutarak İndir

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