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TRT Canım Kardeşim
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TRT Canım Kardeşim

TRT Canım Kardeşim İndir Hemen İndir

267 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim

TRT Canım Kardeşim çizgi filminin eğitici mobil oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

TRT Canım Kardeşim, 2 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici mobil oyunlar arasında. TRT Çocuk kanalında en çok izlenen çizgi filmlerden TRT Çocuk Canım Kardeşim’in mobil oyunu iOS platformunda da ücretsiz ve de reklamsız.

iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için tavsiye edeceğim TRT Çocuk oyunlarından biri. Aile sevgisi, yardımlaşma, üretme, yönerge takip, el-göz koordinasyonu ve daha pek çok şey kazandıran oyunda ana karakterler Müge ve Mine kardeşler. İki sevimli kardeş anne ve babalarıyla oyunlar oynamak istiyorlar lakin ebeveynleriyle oyuna geçmeden öncelikle onlara ev işlerinde yardım etmeleri gerekiyor.

Çocukların gelişimine katkıda bulunan mobil oyunlardan TRT Çocuk Canım Kardeşim oyunu, çocukların ilgisini çekecek rengarenk, yüksek kalitede grafiklere sahip ve kolay oynanabilir yapıda. Unutmadan, Canım Kardeşim Barış Manço özel bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilir ve diğer bölümlere ulaşabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TRT Canım Kardeşim QR Kodu Okutarak İndir

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