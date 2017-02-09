TRT Canım Kardeşim, 2 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici mobil oyunlar arasında. TRT Çocuk kanalında en çok izlenen çizgi filmlerden TRT Çocuk Canım Kardeşim’in mobil oyunu iOS platformunda da ücretsiz ve de reklamsız.

iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için tavsiye edeceğim TRT Çocuk oyunlarından biri. Aile sevgisi, yardımlaşma, üretme, yönerge takip, el-göz koordinasyonu ve daha pek çok şey kazandıran oyunda ana karakterler Müge ve Mine kardeşler. İki sevimli kardeş anne ve babalarıyla oyunlar oynamak istiyorlar lakin ebeveynleriyle oyuna geçmeden öncelikle onlara ev işlerinde yardım etmeleri gerekiyor.

Çocukların gelişimine katkıda bulunan mobil oyunlardan TRT Çocuk Canım Kardeşim oyunu, çocukların ilgisini çekecek rengarenk, yüksek kalitede grafiklere sahip ve kolay oynanabilir yapıda. Unutmadan, Canım Kardeşim Barış Manço özel bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilir ve diğer bölümlere ulaşabilirsiniz.