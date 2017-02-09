TRT Canım Kardeşim
TRT Canım Kardeşim çizgi filminin eğitici mobil oyunu.
TRT Canım Kardeşim, 2 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici mobil oyunlar arasında. TRT Çocuk kanalında en çok izlenen çizgi filmlerden TRT Çocuk Canım Kardeşim’in mobil oyunu iOS platformunda da ücretsiz ve de reklamsız.
iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için tavsiye edeceğim TRT Çocuk oyunlarından biri. Aile sevgisi, yardımlaşma, üretme, yönerge takip, el-göz koordinasyonu ve daha pek çok şey kazandıran oyunda ana karakterler Müge ve Mine kardeşler. İki sevimli kardeş anne ve babalarıyla oyunlar oynamak istiyorlar lakin ebeveynleriyle oyuna geçmeden öncelikle onlara ev işlerinde yardım etmeleri gerekiyor.
Çocukların gelişimine katkıda bulunan mobil oyunlardan TRT Çocuk Canım Kardeşim oyunu, çocukların ilgisini çekecek rengarenk, yüksek kalitede grafiklere sahip ve kolay oynanabilir yapıda. Unutmadan, Canım Kardeşim Barış Manço özel bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilir ve diğer bölümlere ulaşabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
Çocuk Popülerleri
- Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
- Toca Kitchen 2iPhone ve iPad için Beceri Oyunu
- My Talking TomiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
- My Talking Lady DogiOS için Konuşan Köpek Oyunu
- My Talking HankiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı