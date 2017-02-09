?     Geri Bildirim
TRT Kare
TamindirMobilOyunlarÇocukTRT Kare - Android İçin Çocuk Oyunu

TRT Kare

(Android)
TRT Kare İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare

Kare takımıyla problemleri çözerken öğrenin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

TRT Kare, 3 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği eğici mobil oyunlar arasında. Birbirinden farklı 10 eğitici mini oyunla 10 farklı kavramı eğlenirken öğreten oyun, tüm Android telefon ve tabletlerle uyumlu. Tamamen ücretsiz ve reklamsız oynanış sunuyor.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin mobil platforma uyarlanmış oyunlarından biri TRT Kare. Oyunda çalışkan, araştırma yapmayı seven, problemleri çözmede başarılı bir ekiple eğlenceli oyunlar oynayarak farklı kavramları öğreniyoruz. Örneğin; şehirde arabayla gezerken hızlı ve yavaş, sınıftaki karışıklığı çözerken tek ve çift, ormanda dolanırken ağır ve hafif, siparişleri yetiştirirken sıcak ve soğuk kavramlarını öğretiyor oyun.

TRT Kare için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TRT Kare QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. My Talking Tom
    My Talking TomAndroid İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  2. My Talking Angela
    My Talking AngelaAndroid için Evcil Hayvan Bakma Oyunu
  3. Princess Salon
    Princess SalonAndroid için Prenses Giydirme ve Makyaj Yapma Oyunu
  4. Çocuklar İçin 7 Eğitici Oyun
    Çocuklar İçin 7 Eğitici OyunAndroid İçin Çocuk Oyunları Uygulaması
  5. Winx Bloomix Quest
    Winx Bloomix QuestAndroid için Sonsuz Koşu Oyunu

TRT Kare Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster