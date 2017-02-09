TRT Kare(Android)
Kare takımıyla problemleri çözerken öğrenin.
TRT Kare, 3 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği eğici mobil oyunlar arasında. Birbirinden farklı 10 eğitici mini oyunla 10 farklı kavramı eğlenirken öğreten oyun, tüm Android telefon ve tabletlerle uyumlu. Tamamen ücretsiz ve reklamsız oynanış sunuyor.
TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin mobil platforma uyarlanmış oyunlarından biri TRT Kare. Oyunda çalışkan, araştırma yapmayı seven, problemleri çözmede başarılı bir ekiple eğlenceli oyunlar oynayarak farklı kavramları öğreniyoruz. Örneğin; şehirde arabayla gezerken hızlı ve yavaş, sınıftaki karışıklığı çözerken tek ve çift, ormanda dolanırken ağır ve hafif, siparişleri yetiştirirken sıcak ve soğuk kavramlarını öğretiyor oyun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
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