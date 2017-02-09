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TRT Kare
TamindirMobilOyunlarÇocukTRT Kare - IPhone Ve IPad İçin Eğitici Çocuk Oyunu

TRT Kare

(iOS)
TRT Kare İndir Hemen İndir

214 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare
TRT Kare

10 mini oyunla 10 farklı kavramı öğrenin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

TRT Kare, TRT Çocuk kanalının çizgi filmlerinden TRT Kare’nin karakterlerinin yer aldığı eğitici bir mobil oyun. 3 yaş ve üzeri çocuklar için çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde geliştirildiği belirtilen oyun, iOS için de tamamen ücretsiz, reklamsız. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor.

10 mini oyunla 10 farklı kavramı eğletirken öğreten bir mobil oyun TRT Kare. Şehirde arabayla tur atarken hızlı ve yavaş kavramlarını öğreniyorsunuz. Veya arka bahçede oynarken uzun ve kısa kavramlarıyla tanışıyorsunuz. Veyahut çamaşırhanedeki sorunları kirli ve temiz kavramlarıyla çözüyorsunuz. Çalışmayı seven, araştırmacı ve problemleri çözmede usta kare takımıyla birlikte vakit geçirirken farklı kavramları da öğrenmiş oluyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
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