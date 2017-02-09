TRT Kare, TRT Çocuk kanalının çizgi filmlerinden TRT Kare’nin karakterlerinin yer aldığı eğitici bir mobil oyun. 3 yaş ve üzeri çocuklar için çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde geliştirildiği belirtilen oyun, iOS için de tamamen ücretsiz, reklamsız. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor.

10 mini oyunla 10 farklı kavramı eğletirken öğreten bir mobil oyun TRT Kare. Şehirde arabayla tur atarken hızlı ve yavaş kavramlarını öğreniyorsunuz. Veya arka bahçede oynarken uzun ve kısa kavramlarıyla tanışıyorsunuz. Veyahut çamaşırhanedeki sorunları kirli ve temiz kavramlarıyla çözüyorsunuz. Çalışmayı seven, araştırmacı ve problemleri çözmede usta kare takımıyla birlikte vakit geçirirken farklı kavramları da öğrenmiş oluyorsunuz.