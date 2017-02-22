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TRT Keloğlan
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TRT Keloğlan

(Android)
TRT Keloğlan İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan

Keloğlan ile maceraya atılın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

TRT Keloğlan, 8 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici platform oyunu. Android telefon ve tablette oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri. Keloğlan macerasını konu alan çocuk oyunu tamamen ücretsiz, reklamsız.

8 yaş ve üzeri çocukların oynarken el göz koordinasyonu, strateji, mantık yürütme, dikkat, problem çözme gibi kazanımlar elde ettikleri TRT Keloğlan oyunu, çocuk psikologları ve öğretmenler gözetiminde geliştirilmiş. Rengarenk, çocukların dikkatini çekecek kaliteli grafikler sunuyor ve bir çocuk oyunu olduğundan basit oynanış dinamiklerine sahip.

Oyundaki amacınız ise; Keloğlanın dedesinin çalınan teleport icadını geri almak. Kara vezire ulaşmak için ormandan saraya oldukça uzun bir yol kat etmesi gereken Keloğlan’a yardımcı olmak ta sizin göreviniz.

Keloğlan Oyunu Tanıtım Videosu:

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
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