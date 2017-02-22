TRT Keloğlan, 8 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici platform oyunu. Android telefon ve tablette oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri. Keloğlan macerasını konu alan çocuk oyunu tamamen ücretsiz, reklamsız.

8 yaş ve üzeri çocukların oynarken el göz koordinasyonu, strateji, mantık yürütme, dikkat, problem çözme gibi kazanımlar elde ettikleri TRT Keloğlan oyunu, çocuk psikologları ve öğretmenler gözetiminde geliştirilmiş. Rengarenk, çocukların dikkatini çekecek kaliteli grafikler sunuyor ve bir çocuk oyunu olduğundan basit oynanış dinamiklerine sahip.

Oyundaki amacınız ise; Keloğlanın dedesinin çalınan teleport icadını geri almak. Kara vezire ulaşmak için ormandan saraya oldukça uzun bir yol kat etmesi gereken Keloğlan’a yardımcı olmak ta sizin göreviniz.

Keloğlan Oyunu Tanıtım Videosu: