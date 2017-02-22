TRT Keloğlan(iOS)
TRT Çocuk çizgi filmi Keloğlan Masalları oyun olarak karşımızda.
TRT Keloğlan, TRT Çocuk çizgi filmlerinden Keloğlan Masallarını izleyen çocuğunuz için seçebileceğiniz en iyi oyun. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, tamamen ücretsiz ve de reklamsız. 8 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici bir oyun olduğunu da ekleyeyim.
TRT Çocuk oyunları arasında oldukça popüler olan TRT Keloğlan oyunu, platform türünde. Keloğlan ile maceraya atıldığınız oyunda Kara Vezirin Keloğlanın dedesinden çaldığı teleport icadını geri almaya çalışıyorsunuz. Ormanda başlayıp sarayda sonlanan yolda sizi bir sürü tehlike bekliyor. Önünüze çıkan engelleri atlatırken strateji, mantık yürütme, problem çözme, işlev bilme gibi birçok kazanım elde ediyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
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