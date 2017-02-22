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TRT Keloğlan
TamindirMobilOyunlarÇocukTRT Keloğlan - IPhone Ve IPad İçin Keloğlan Oyunu

TRT Keloğlan

(iOS)
TRT Keloğlan İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 4/5
4
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan
TRT Keloğlan

TRT Çocuk çizgi filmi Keloğlan Masalları oyun olarak karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

TRT Keloğlan, TRT Çocuk çizgi filmlerinden Keloğlan Masallarını izleyen çocuğunuz için seçebileceğiniz en iyi oyun. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, tamamen ücretsiz ve de reklamsız. 8 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici bir oyun olduğunu da ekleyeyim.

TRT Çocuk oyunları arasında oldukça popüler olan TRT Keloğlan oyunu, platform türünde. Keloğlan ile maceraya atıldığınız oyunda Kara Vezirin Keloğlanın dedesinden çaldığı teleport icadını geri almaya çalışıyorsunuz. Ormanda başlayıp sarayda sonlanan yolda sizi bir sürü tehlike bekliyor. Önünüze çıkan engelleri atlatırken strateji, mantık yürütme, problem çözme, işlev bilme gibi birçok kazanım elde ediyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
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