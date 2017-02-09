TRT Köstebekgiller, TRT Çocuk kanalının gerçek ve animasyon karakterleri buluşturan dizisi Köstebekgiller’in mobil oyunu. 6 yaş ve üzeri çocuklar için çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinde geliştirilen eğitici oyunlar arasında. Tamamen ücretsiz ve de reklamsız.

Android telefon veya tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri TRT Köstebekgiller. Çocukların strateji, analitik düşünme, planlama, el-göz koordinasyonu gibi kazanımlar elde edebildiği oyunda amaç; köstebek şehri Köstenbaya’ya gitmek. Bunun için derinlere inip harita parçalarını bulmak ve birleştirmek gerekiyor. Bu noktada biz devreye girerek köstebeklere yardım ediyoruz.

TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocukların ilgisini çekecek ışıltılı görsellere, kolay oynanabilirliğe sahip TRT Köstebekgiller oyununda birçok karakter mevcut. Elmaslarla yeni karakterleri oyuna dahil etmek, altınlarla da karakterleri geliştirmek mümkün.