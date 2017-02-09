TRT Köstebekgiller, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun eğitici mobil oyunlar arasında. TRT Çocuk kanalının gerçek oyuncularla animasyon karakterleri bir araya getiren dizisi Köstebekgiller’in mobil oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen oyun, tamamen ücretsiz ve reklamsız.

Çocukların strateji, analitik düşünme, el-göz koordinasyonu gibi kazanımlar elde ettiği oyun, TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinden tasarlanmış.

Çocukların gelişimine katkıda bulunan, kolay oynanabilir ve çocukların ilgisini çekecek renkli ekran sunan TRT Köstebekgiller oyununda köstebeklerin dünyasına giriş yapıyoruz. Yerin metrelerce altına inerek bizi köstebek şehrine götürecek haritanın parçalarını bulmaya çalışıyoruz.