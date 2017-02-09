TRT Köstebekgiller
Köstebeklerin dünyasına göz atın.
TRT Köstebekgiller, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun eğitici mobil oyunlar arasında. TRT Çocuk kanalının gerçek oyuncularla animasyon karakterleri bir araya getiren dizisi Köstebekgiller’in mobil oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen oyun, tamamen ücretsiz ve reklamsız.
Çocukların strateji, analitik düşünme, el-göz koordinasyonu gibi kazanımlar elde ettiği oyun, TRT Çocuk’un tüm oyunları gibi çocuk psikologları ve öğretmenler eşliğinden tasarlanmış.
Çocukların gelişimine katkıda bulunan, kolay oynanabilir ve çocukların ilgisini çekecek renkli ekran sunan TRT Köstebekgiller oyununda köstebeklerin dünyasına giriş yapıyoruz. Yerin metrelerce altına inerek bizi köstebek şehrine götürecek haritanın parçalarını bulmaya çalışıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
Çocuk Popülerleri
- Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
- Toca Kitchen 2iPhone ve iPad için Beceri Oyunu
- My Talking TomiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
- My Talking Lady DogiOS için Konuşan Köpek Oyunu
- My Talking HankiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı