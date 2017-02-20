TRT World uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan dünya haberlerini İngilizce olarak takip edebilirsiniz.

TRT’nin İngilizce dilinde uluslararası bir haber servis sağlayıcısı olan TRT World ile canlı haberler, siyaset, dış ilişkiler, iş dünyası, teknoloji, popüler kültür, seyahat ve spor gibi kategorilerdeki en güncel haberlere ulaşabiliyorsunuz. 2015 yılının sonlarına doğru hizmete giren TRT World servisi, İstanbul merkezli olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve tüm dünyaya güncel haberler sunuyor.

TRT World’ün televizyon kanalını da HD kalitede izleyebileceğiniz uygulama sayesinde dünyada olup bitenleri anında öğrenebilir, Facebook, Twitter, Google+, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapabilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlar için sunulan TRT World uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.