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TRT World
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TRT World

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TRT World
TRT World
TRT World
TRT World

TRT World uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan dünya haberlerini İngilizce olarak takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

TRT World uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan dünya haberlerini İngilizce olarak takip edebilirsiniz.

TRT’nin İngilizce dilinde uluslararası bir haber servis sağlayıcısı olan TRT World ile canlı haberler, siyaset, dış ilişkiler, iş dünyası, teknoloji, popüler kültür, seyahat ve spor gibi kategorilerdeki en güncel haberlere ulaşabiliyorsunuz. 2015 yılının sonlarına doğru hizmete giren TRT World servisi, İstanbul merkezli olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve tüm dünyaya güncel haberler sunuyor.

TRT World’ün televizyon kanalını da HD kalitede izleyebileceğiniz uygulama sayesinde dünyada olup bitenleri anında öğrenebilir, Facebook, Twitter, Google+, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapabilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlar için sunulan TRT World uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TRT World QR Kodu Okutarak İndir

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