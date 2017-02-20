TRT World uygulamasıyla dünya gündemine dair son gelişmeleri iOS işletim sistemli cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından geliştirilen TRT World uygulaması, İngilizce olarak yayın yapan bir haber uygulaması. Dünya gündemindeki tüm gelişmeleri izleyicilerine sunan TRT World televizyon kanalından sonra, haberleri iPhone ve iPad cihazlarınızdan da takip edebilmeniz uygulama ile mümkün hale geldi.

Siyasset, iş dünyası, dış ilişkiler, teknoloji, seyahat, spor, canlı haberler ve popüler kültür gibi kategorilerde sunulan en güncel haberlere ulaşabileceğiniz uygulama ile TRT World’ü yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilmeniz mümkün. Okuduğunuz ve paylaşmak istediğiniz haberleri sosyal medya platformlarında paylaşma imkanı da sunan TRT World uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.