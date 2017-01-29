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Truck Driver 2
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Truck Driver 2

Truck Driver 2 İndir Hemen İndir

96 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Truck Driver 2
Truck Driver 2
Truck Driver 2
Truck Driver 2
Truck Driver 2
Truck Driver 2

Gelişmiş fizik motoru, canavar gibi arazi arabaları ve gerçekçi kurgusuyla bağımlılık yapan bir yarış oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 44 dakika önce

Truck Driver 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz harika bir yarış oyunudur. Milyonlarca oyuncusu bulunan Truck Driver'ın ikinci sürümü olan Truck Driver 2'de gelişmiş özelliklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. 

İnanılmaz grafiklere sahip bir yarış oyunu olan Truck Driver 2, gelişmiş fizik motoru, 3 farklı oyun modu ve canavar gibi arabalarıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş grafiklere ve gerçekçi fiziğe sahip olan oyunda gerçek insanlarla yarış deneyimi yaşıyorsunuz. Arazi arabalarının yer aldığı oyunda dünyanın her bölgesinden insanlarla oynayabiliyor ya da arkadaşlarınızla birebir oynayabiliyorsunuz. Gerçek hava şartlarında düzenlenen yarışlarda birinci olmaya çalışıyor ve liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunu istediğiniz takdirde çevrimdışı olarak da oynayabiliyorsunuz. Hava şartına göre değişkenlik gösteren sürüş deneyimi, esnek süspansiyon sistemleri, konuma göre rakip bulma özelliği, sonsuz oyun modu, benzersiz kurgu ve 7 farklı arazi arabasıyla Truck Driver 2 mükemmel bir yarış oyunu olarak nitelendirilebilir. 

Birbirinden farklı 8 ortam ve 15 hava şartının yer aldığı oyundaki sesler ve grafikler oldukça gerçekçi. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunda 7 farklı oyun modu ve milyonlarca oyuncu sizleri bekliyor. Truck Driver 2 oyununu mutlaka deneyin.

Truck Driver 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Rooster Games
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