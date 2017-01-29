Truck Driver 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz harika bir yarış oyunudur. Milyonlarca oyuncusu bulunan Truck Driver'ın ikinci sürümü olan Truck Driver 2'de gelişmiş özelliklerle karşı karşıya kalıyorsunuz.

İnanılmaz grafiklere sahip bir yarış oyunu olan Truck Driver 2, gelişmiş fizik motoru, 3 farklı oyun modu ve canavar gibi arabalarıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş grafiklere ve gerçekçi fiziğe sahip olan oyunda gerçek insanlarla yarış deneyimi yaşıyorsunuz. Arazi arabalarının yer aldığı oyunda dünyanın her bölgesinden insanlarla oynayabiliyor ya da arkadaşlarınızla birebir oynayabiliyorsunuz. Gerçek hava şartlarında düzenlenen yarışlarda birinci olmaya çalışıyor ve liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunu istediğiniz takdirde çevrimdışı olarak da oynayabiliyorsunuz. Hava şartına göre değişkenlik gösteren sürüş deneyimi, esnek süspansiyon sistemleri, konuma göre rakip bulma özelliği, sonsuz oyun modu, benzersiz kurgu ve 7 farklı arazi arabasıyla Truck Driver 2 mükemmel bir yarış oyunu olarak nitelendirilebilir.

Birbirinden farklı 8 ortam ve 15 hava şartının yer aldığı oyundaki sesler ve grafikler oldukça gerçekçi. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunda 7 farklı oyun modu ve milyonlarca oyuncu sizleri bekliyor. Truck Driver 2 oyununu mutlaka deneyin.

Truck Driver 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.