Truck Simulator 2017 eğer mobil cihazlarınız üzerinde kamyon kullanma keyfini yaşamak isterseniz oynamaktan zevk alabileceğiniz bir kamyon simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kamyon oyunu olan Truck Simulator 2017 tamamen Türk yapımı olan ve tamamen Türkçe içerik barındıran bir oyun. Truck Simulator 2017'de Avrupa ve Amerika yllarına çıkarak zorlu nakliye görevlerini gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Oyuna başlarken kendimize bir nakliye şirketi kuruyoruz ve iş teklifleri alarak bize verilen yükleri taşımaya çalışıyoruz.

Truck Simulator 2017'de kamyon kullanırken yükü hedef noktaya taşımamız için bize belli süre veriliyor. Bu süre dolmadan yükü taşımaya çalışıyoruz. Bu esnada trafik kurallarına ne kadar uyarsak ve görevi ne kadar kısa sürede tamamlarsak o kadar çok puan kazanmaktayız.

Truck Simulator 2017'de farklı hava koşulları altında trafik içinde araç kullanıyoruz. 4 farklı Amerikan ve 4 farklı Avrupa kamyonunu kullanabilmemize izin verilmekte. Bu araçları kokpit kamerasından kontrol ederek daha gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşayabiliyoruz.