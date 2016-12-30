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Truck Simulator 2017
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Truck Simulator 2017

Truck Simulator 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017

Truck Simulator 2017 geçrekçi bir kamyon kullanma tecrübesi yaşatıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Truck Simulator 2017 eğer mobil cihazlarınız üzerinde kamyon kullanma keyfini yaşamak isterseniz oynamaktan zevk alabileceğiniz bir kamyon simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kamyon oyunu olan Truck Simulator 2017 tamamen Türk yapımı olan ve tamamen Türkçe içerik barındıran bir oyun. Truck Simulator 2017'de Avrupa ve Amerika yllarına çıkarak zorlu nakliye görevlerini gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Oyuna başlarken kendimize bir nakliye şirketi kuruyoruz ve iş teklifleri alarak bize verilen yükleri taşımaya çalışıyoruz.

Truck Simulator 2017'de kamyon kullanırken yükü hedef noktaya taşımamız için bize belli süre veriliyor. Bu süre dolmadan yükü taşımaya çalışıyoruz. Bu esnada trafik kurallarına ne kadar uyarsak ve görevi ne kadar kısa sürede tamamlarsak o kadar çok puan kazanmaktayız.

Truck Simulator 2017'de farklı hava koşulları altında trafik içinde araç kullanıyoruz. 4 farklı Amerikan ve 4 farklı Avrupa kamyonunu kullanabilmemize izin verilmekte. Bu araçları kokpit kamerasından kontrol ederek daha gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşayabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Zuuks Games
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