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Truck Simulator 2017
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Truck Simulator 2017

(iOS)
Truck Simulator 2017 İndir Hemen İndir

287 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017
Truck Simulator 2017

Avrupa ve Amerika yollarında uzun bir yolculuk sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Truck Simulator 2017, iOS platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi kamyon oyunu diyebilirim. Gerek görsel gerekse de oynanabilirlik noktasında kalitesini gösteren kamyon simülatörü, yerli yapım ve tamamen Türkçe.

City Driving, Traffic Driver oyunlarıyla milyonlara ulaşan ünlü yapımcının 2016 sonlarına doğru çıkardığı Truck Simulator, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Avrupa ve Amerika yollarında – görevler de içeren – uzun bir yolculuğa çıkartan oyunda gerçekçi olması açısından tüm detaylar düşünülmüş. Kamyon modellemeleri, içten görünüm (farklı kamera açıları mevcut), hava koşulları (yağmur, kar, güneş, sis), yayalar ve daha nice oynarken fark edeceğiniz detay mevcut.

4 Amerikan 4 Avrupa kamyonu kullanabildiğimiz ve köy, şehir, otoban yollarında 50’den fazla görevi tamamlamak için uğraş verdiğimiz oyun, bizi hızlı olmaya itse de trafik kurallarına uymaya zorluyor. Trafik kurallarını ihlal ederek sürmeyi de seçebiliyoruz ancak kazancımız azalıyor. Bu nedenle yolcuları gidecekleri yere götürürken, görevleri tamamlarken temkinli sürmekte fayda var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Zuuks Games
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