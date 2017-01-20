Truck Simulator USA eğer gerçekçi bir kamyon kullanma tecrübesi yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir kamyon simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kamyon oyunu olan Truck Simulator USA'da profesyonel bir kamyon şöförünün yerine geçiyoruz ve Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna tır kullanabiliyoruz.

Truck Simulator USA'da bize farklı türde yükler veriliyor. Bu yükleri belirlenen zaman içinde taşımamız gerekli. Taşıyacağımız yükler arasında arabalar, akaryakıt, gıda ve çakıl gibi şeyler yer alıyor. Bu yüklerin niteliğine göre tırımızı nasıl kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Tırımızın savrulması veya kaza yapmamız taşıdığımız yükün hasar alması anlamına gelebiliyor.

Truck Simulator USA'da Amerika'nın yanısıra Kanada ve Meksika'yı da ziyaret edebilmekteyiz. Bize karlı arazilerde, çöllerde, dağlık alanlarda ve şehir içlerinde araç kullanma imkanı veriliyor. Oyunu kokpit kamerası, yani iç kamera açısıyla oynayabilirsiniz.

Truck Simulator USA'da 2 farklı oyun modu bulunmakta. Dilerseniz oyunu kariyer modunda oynayabilir, dilerseniz çok oyunculu online oyun modunda oynayabilirsiniz.