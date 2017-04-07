Kamyon sürmek kolay bir iş değildir. Tonlarca ağırlıktaki aracı düz yolda bile herkes süremiyorken siz zorlu parkurlarda kamyon süreceksiniz. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Truck Trials Driving Challenge oyunu ile birlikte kamyon sürme yeteneğinizi gösterin.

Truck Trials Driving Challenge, zorlu bölümlerden oluşan ve bu bölümleri kamyonla birlikte geçmenizi amaçlayan mobil bir oyundur. Oyunda iyi sürücü olmanız ve biraz da stratejik düşünmeniz gerekli. Zorlu yolları ancak bu şekilde geçebilir ve bölümler arasında ilerleyebilirsiniz.

Oyunda farklı yerlerde bazı engeller ile karşılaşacaksınız. Bu engellere rastladığınızda en hızlı stratejiyi bulmalı ve engelleri geçmelisiniz. Unutmayın oyunda ne kadar hızlı olursanız o kadar fazla puan kazanırsınız. Rakiplerinizi geçebilmek için ise hızlı olmanız fazla puan kazanmanız lazım.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte Truck Trials Driving Challenge oyununu çok seveceksiniz. Boş zamanlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız Truck Trials Driving Challenge'ı hemen indirebilirsiniz. Siz de hemen şimdi Truck Trials Driving Challenge oyununu indirin ve arkadaşlarınıza meydan okuyun.