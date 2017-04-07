Kamyonlara karşı ilginiz varsa Truck Trials Driving Challenge oyunu tam size göre. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Truck Trials Driving Challenge, size kamyon sürme fırsatı tanıyor. Yalnız Truck Trials Driving Challenge oyununda kamyon sürme işlemini düz yolda değil zorlu parkurlarda yapıyorsunuz.

Truck Trials Driving Challenge, zorlu parkurlarda kamyon sürmenizi amaçlayan bir yarış oyunudur. Oyunda farklı kamyonlarla birlikte zorlu etapları geçmeye çalışıyorsunuz. Oldukça zor bir oyun olan Truck Trials Driving Challenge, kamyon sürücülerinin bile zorlandığı bir oyun.

Truck Trials Driving Challenge'ın zorlu yollarında karşınıza birçok zorluk çıkacak. Bu zorlukları belirli stratejiler ile geçmeye çalışacaksınız. Oyunda sadece hızlı olmanız yeterli değil. Biraz da zekanızı kullanarak hızınızı arttırmanız gerekiyor.

Özenle hazırlanmış grafikleri ve gaza getiren müzikleri ile birlikte Truck Trials Driving Challenge, tüm yarış oyunu sevenlerin ilgisini çekiyor. Truck Trials Driving Challenge oyununu indirdikten sonra arkadaşlarınızı da oyuna davet edin ve kendi turnuva ekibinizi kurun. Sizleri her yeni bölümünde daha fazla heyecanlandıracak olan Truck Trials Driving Challenge'ı siz de seveceksiniz. Sizin iyi bir kamyon sürücüsü olduğunuzu biliyoruz. Ne duruyorsunuz, hadi hemen oynamaya başlayın!