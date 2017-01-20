Trump, ABD Başkanlığı Twitter Hesabı @POTUS'u Resmen Devir Aldı

Daha önce Barack Obama'nın kullandığı, Amerikan başkanının resmi Twitter hesabı @POTUS (President of the United States) Donald Trump'a geçti.

Ancak yeni Başkan Donald Trump daha önce bu hesabı devir alsa da 20 milyon takipçisi olan kendi Twitter hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığı bildirmişti. NBC televizyonun Trump'ı takip eden muhabiri Kelly O'Donnell, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, "Trump'ın geçiş ekibinden kaynaklar, Donald Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından "@potus" (President of the United States) hesabına geçmeyeceği ve kendi "@realDonaldTrump" hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığını söylediler." ifadesini kullanmıştı.

Bu durum aslında Trump'un kendi üslubuyla şahsına ait Twitter hesabını da kullanacağının bir işareti olarak değerlendirilebilir. Çünkü Trump Twitter üzerinde bu hesaptan alışıla gelmiş tavırlarını daha rahat bir ortamda sürdürmek isteyebilir. Donald Trump'ın başkanlık döneminde uygulamayı planladığı politikalara ilişkin açıklamalarının yanı sıra politikacılar ve gazetecilerle polemiklere girdiği @realDonaldTrump hesabının 20 milyonun üstünde takipçisi var. Trump Twitter hesaplarını kontrol etmek için farklı iki telefon kullanacak.

Trump yemin etti ve başkan oldu

Bugün Amerikan Kongresi’nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende Donald Trump yemin ederek resmen 45. ABD başkanı oldu. Yemin töreni Trump, kısa bir konuşma da yaptı. Konuşmasında geçiş sürecinde gösterdikleri destekten dolayı Obama çiftine teşekkür eden Trump, “iktidar Washington’dan halka geçti artık” ifadelerini kullandı.

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