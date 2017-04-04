?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetTrump, ABD'de Çevrimiçi 'İnternet Gizlilik Yasasını' İptal Etti

Trump, ABD'de Çevrimiçi 'İnternet Gizlilik Yasasını' İptal Etti

Trump, ABD'de Çevrimiçi Gizlilik Yasasını İptal Etti

Obama döneminde yürürlüğe giren çevrimiçi geniş bant gizlilik yasası iptal edildi. Beyaz Saray ,"Çok şükür artık internet servis sağlayıcıları bu mazeretin arkasına sığınamayacaklar" şeklinde bir açıklama da yaptı.

Karar senatodan çok az farkla geçip onaylanarak imzalandı. Gizliliği savunan Demokrat üyelerin baskısına rağmen, Cumhuriyetçi üyelerin istediği durum sonunda gerçek oldu. Bu kanun özellikle ABD'de geniş bant internet sağlayıcılarla (ISP) GSM operatörleri üzerinde bağlayıcı yaptırımlar uygulanabilmesine de olanak tanıyor. Bu yasa Obama zamanında özellikle sosyal medya platformlarında kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü parti veri toplayıcılarına dağıtılmasını da engelliyordu.

Demokratlar, yürürlükten kaldırılan yasanın sadece kullanıcıları değil, internet üzerinde kökleşmiş tüm kurumsal yapıları da etkileyeceğini savunuyorlar. Öte yandan ABD GSM operatörlerinden Verizon ve AT&T, geçtiğimiz Cuma günü, gönüllü olarak kullanıcı bilgilerini hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşmayacaklarını açıklamışlardı.

Geçtiğimiz hafta Trump "internet mahremiyetinin korunmasıyla ilgili kuralları" iptal eden yasa tasarısını kabul edeceğinin sinyallerini de vermişti. Ancak Amerikan kamuoyunda "İnternette kişisel bilgi güvenliği tehlikede mi?" sorusunun sorulmasına neden olan yeni yasanın imzalanmasından sonra bu tartışmanın daha fazla alevleneceği ve hatta Cumhuriyetçilerin geri adım atmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

Donald Trump Sonunda Kendine Bir iPhone Aldı

Tesla CEO'su Elon Musk, Donald Trump'ın Danışmanı Oldu

Donald Trump; Facebook, Google ve Twitter’a Ateş Püskürdü

Editöre Yaz:
Yazar: - 04.04.2017

Trump, ABD'de Çevrimiçi 'İnternet Gizlilik Yasasını' İptal Etti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Dishonored 2 Demo Sürümü Yayınlanacak Dishonored 2 Demo Sürümü Yayınlanacak Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan ve oyunculardan iyi yorumlar alan Dishonored 2 için özel bir demo sürümü yayınlanacak. Arkane Studios tarafından…
Netflix, Windows 10'a Çevrimdışı Film İzleme Özelliğini Getirdi Netflix, Windows 10'a Çevrimdışı Film İzleme Özelliğini GetirdiGeçtiğimiz yıl Netflix mobil cihazlarda çevrimdışı film izleme özelliğini getirmişti. Yeni yapılan bir duyuruyla dev eğlence kanalı Netflix,… iOS 10.3.1 Yayınlandı! (İndir) iOS 10.3.1 Yayınlandı! (İndir)Apple, geçtiğimiz hafta iOS 10.3 güncellemesini yayınlamıştı. Özellikle yeni dosya sistemine geçiş kullanıcılardan çok güzel yorumlar alınmasına…
iPhone Sahibini Az Kalsın Uykusunda Öldürüyordu! Nokia 9, OZO Audio Kullanan İlk Telefon Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ