Trump, ABD'de Çevrimiçi 'İnternet Gizlilik Yasasını' İptal Etti

Obama döneminde yürürlüğe giren çevrimiçi geniş bant gizlilik yasası iptal edildi. Beyaz Saray ,"Çok şükür artık internet servis sağlayıcıları bu mazeretin arkasına sığınamayacaklar" şeklinde bir açıklama da yaptı.

Karar senatodan çok az farkla geçip onaylanarak imzalandı. Gizliliği savunan Demokrat üyelerin baskısına rağmen, Cumhuriyetçi üyelerin istediği durum sonunda gerçek oldu. Bu kanun özellikle ABD'de geniş bant internet sağlayıcılarla (ISP) GSM operatörleri üzerinde bağlayıcı yaptırımlar uygulanabilmesine de olanak tanıyor. Bu yasa Obama zamanında özellikle sosyal medya platformlarında kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü parti veri toplayıcılarına dağıtılmasını da engelliyordu.

Demokratlar, yürürlükten kaldırılan yasanın sadece kullanıcıları değil, internet üzerinde kökleşmiş tüm kurumsal yapıları da etkileyeceğini savunuyorlar. Öte yandan ABD GSM operatörlerinden Verizon ve AT&T, geçtiğimiz Cuma günü, gönüllü olarak kullanıcı bilgilerini hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşmayacaklarını açıklamışlardı.

Geçtiğimiz hafta Trump "internet mahremiyetinin korunmasıyla ilgili kuralları" iptal eden yasa tasarısını kabul edeceğinin sinyallerini de vermişti. Ancak Amerikan kamuoyunda "İnternette kişisel bilgi güvenliği tehlikede mi?" sorusunun sorulmasına neden olan yeni yasanın imzalanmasından sonra bu tartışmanın daha fazla alevleneceği ve hatta Cumhuriyetçilerin geri adım atmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

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