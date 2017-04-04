Trump, Yeni Vize Programıyla Teknoloji ve Yazılım Şirketlerini Yine Vurdu

Teknoloji ve yazılım şirketlerinin oldukça tepkisini çeken vize yaptırımları, hala bu kuruluşların başına dertler açacak gibi görünüyor. Donald Trump'ın ABD göçmenleri ilgili bu tip baskılarının altında göçmenlerin yaptığı işleri, tekrar ABD vatandaşlarına iade etme güdüsü yatıyor.

ABD'ye 2015 yılında yapılan vize başvurularının yüzde 12'si bilgisayar programcıları tarafından gerçekleştirilmişti. Trump yönetimi teknoloji ve yazılım konusunda göçmenlerin yapacağı her şeyi ABD vatandaşlarının yapabileceğine inandığından, ABD’de işverenlerin yabancı çalışanları geçici olarak işe almasını sağlayan H1-B vize programıyla ilgili yeni düzenlemeler gitti. Bu değişikliklerden en önemlisi; bir bilgisayar programcısının işe alınması durumda, başvuran elemanın bilgi teknolojisi alanındaki bilgi ve becerilerinin artık yeterli bir gerekçe olmayacağının yeni vize yapılandırmasında net olarak ifade edilmesi. Bu basit yaptırım, artık şirketlerin sözü geçen adaylara daha karmaşık ve yüksek uzmanlık gerektiren işler verdiğini kanıtlaması gerektiği olarak değiştiriliyor. Yani sadece teknisyen olmalarının bir önemi kalmıyor.

Zaten H1-B vize kodu uzmanlik isteyen konularda ABD'de de calismak isteyen kisiler icin gerekli olan vize kriteri.

Trump yönetimine göre, bugün yürürlükte olan H1-B vize programı, ülkedeki teknoloji şirketlerinin daha ucuz iş gücü için yurt dışına yönelmesini kolaylaştırıyor. Bunu engellemek için de çalışma şartlarında aranacak kriterleri daha da zorlaştırıyor.

Google konuyla ilgili olarak çalışanlarına bir bildiri yayınladı. Şirket bildiride bünyesinde zaten üstün yetenekli ve kalifiye birçok Google çalışanı olduğunu ve bundan dolayı yeni düzenlemeden şirketin etkilenmeyeceğini söyledi. Bu bildiriye benzer bildirilerin Apple, Microsoft, Facebook ve birçok teknoloji devinden gelmesi bekleniyor.

Zaten ilk yasakta Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "başkanın aldığı karardan endişeliyim" demiş ve ABD'nin bu ülkelerde doğmuş gerçek yeteneklerin ülkeye sağlayacakları faydadan mahrum kalmaması gerektiğini dile getirmişti.

H1-B vize nedir?

Bu vize kategorisi ABD'de uzmanlık isteyen konuda yabancı eleman çalıştırmak isteyen ABD'li işverenler için bir kriter olarak tanımlanabilir. H-1b vizesinin kabul edilmesi için yapılacak isin uzmanlık gerektirdiğini ve çalışacak kişinin de aranan tüm özelliklere haiz olduğunun belgelendirilmesi gerekiyor.

Çalışacak elemanın H-1b vizesine uygun görülebilmesi için;

1- Pozisyon için gereken tam teşekküllü bir belgeye,

2- Şahsın ABD veya dengi eğitim veren yabancı üniversite mezunu olup ABD'de söz konusu pozisyon için gereken asgari eğitim görmüş olduğunu belgelemesi,

3- Tamamlanması gereken üniversite öğreniminin dengini oluşturacak bilgi, eğitim ve tecrübeye sahip olması ve bunu aynı alandaki geçmiş başarı ve konuya özel görevleriyle kanıtlayabilmesi.

Elemanın uzmanlığı üniversite mezuniyeti seviyesinde sayılabilecek vasıflarla da ölçülebilir. Kişinin bir konuda yaptığı uzun süreli çalışmalar, aldığı onur belgeleri, yazdığı makale, tez veya kitaplar da buna örnek teşkil eder.

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