Trump'ın Açıklamalarından Sonra Google Tatildeki Çalışanlarını Geri Çağırdı

Yaklaşık bir hafta önce göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, yedi müslüman ülkenin ismini zikrederek, bu ülkelerden gelenlerin hiçbir suretle ülkeye alınmamasını istemişti. Bunun ardından Google, bu bölgelerde tatilde olan çalışanlarını göreve geri çağırdı.

Donald Trump İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya'dan gelen müslümanların ülkeye girişini yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Suriye'den gelen mültecilerin giriş izni, ikinci bir emre kadar kaldırılmıştı. İsmi geçen diğer ülkelerden gelenlerin de yeşil kartları olsa dahi ülkeye alınmaması emrini veren Trump'ın bu kararının ardından Google harekete geçti.

Trump tarafından verilen emirde ismi geçen ülkelerde doğan ve Google'da çalışmak için Amerika'ya gelenlerden bazılarının şu an yıllık izinleri sebebiyle ülkelerinde olduğunu belirten Google yöneticileri, bu çalışanların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için derhal Amerika'ya çağırıldıklarını belirttiler. Ayrıca yöneticiler, alınan bu kararın, yetenekli insanların Amerika'ya gelmesinin önünde büyük bir engel olduğunun da altını çizdiler.

Donald Trump'ın açıklamalarının ardından Amerika girmek isteyen birçok müslüman engellenmiş hatta daha ABD sınırlarına girmeden, binecekleri uçakların kapılarından çevrilmişlerdi. Birçok aktivist grup karara karşı çıkarken, ABD yetkilileri alınan kararı uygulamakta da ısrarcılar.

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