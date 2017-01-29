Trump'ın Kararından Sonra Teknoloji Devleri Endişeli

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı bir kararname ile yedi müslüman ülkeden ABD'ye gelmek isteyenlere engel koymuştu. Bu kararın ardından ABD merkezli birçok teknoloji devi, kararnameye karşı harekete geçti.

Başkanlık seçimlerindeki söylemlerini gerçeğe taşımaya başlayan Donald Trump, imzaladığı bir kararname ile İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya'dan ülkeye giriş yapacaklara sınırlama getirmiş ve üç ay süreyle Suriye'den mülteci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından iki Iraklı turist ABD'de tutuklanmış ve bu ülkelerde yaşayan birçok insan, daha uçaklarına binmeden geri çevrilmişlerdi. Trump'ın Açıklamalarından Sonra Google Tatildeki Çalışanlarını Geri Çağırdı başlıklı haberimizde de gördüğünüz gibi ilk adımı Google atmış ve bu ülkenin vatandaşı olan ve tatile çıkmış çalışanlarını derhal ülkeye geri çağırmıştı.

Google'ın aldığı bu karardan sonra Microsoft da benzer bir açıklama yapmış ve şirket çalışanlarının gümrük kapılarında yaşayacakları sorunlara yardım edeceklerini ve ülkeye giriş süreçlerini hızlandıracaklarını söylemişti.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "başkanın aldığı karardan endişeliyim" demiş ve ABD'nin bu ülkelerde doğmuş gerçek yeteneklerin ülkeye sağlayacakları faydadan mahrum kalmaması gerektiğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından satın alınan LinkedIn'in CEO'su Jeff Weiner, ABD'nin en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 sıralamasında yer alan birçok şirketin göçmenler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, "herkesin eşit şartlar altına yaşama hakkı, ABD'nin temel ilkesidir" demişti.

Uber CEO Travis Kalanick de çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile göçmenlerin "ekonomiye destek oldukları ve sadece ailelerinin masalarına bir tabak yemek koymak için çalıştıklarını" söylemiş ve kendileri için çalışan sürücülerden vize sıkıntı yaşayanlara yardım etmek için hazır olduklarını da belirtmişti.

Tesla ve SpaceX'in yöneticisi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklama ile "başta Müslüman olmak üzere bazı ülkelerden gelen vatandaşlara yönelik yasaklama, ülkenin karşılaştığı güçlükleri gidermenin en iyi yolu değil" şeklinde görüşlerini açıklamıştı.

Tüm bu açıklamaların yanı sıra Twitter ve Square'in CEO'su Jack Dorsey, Airbnb CEO'su Brian Chesky, Dropbox CEO'su Drew Houston, Fog Creek CEO'su Anil Dash, yatırımcı Chris Sacca, Facebook'un teknoloji departmanı üst yöneticisi Bret Taylor, Etsy CEO'su Chat Dickerson da çıkartılan kararnamenin ülke için iyi olmadığını ve çeşitli sıkıntılar yaratacağına dair açıklamalar yaptılar.

Tüm bu tartışmalar devam ederken, sabah saatlerinde New York Federal Mahkemesi, aldığı bir kararla ABD'de oturma izni ya da yeşil kart sahibi olanların, ülkeye girişlerinin engellenemeyeceğine dair bir karar aldı. Hatta bu yedi müslüman ülkeden gelip, ABD üzerinden transit seyahat edeceklerin dahi giriş haklarının engellenemeyeceği söylendi. Böylece daha önce ABD'de yaşayan ve oturma izinleri olanlar için problem çözülmüş oldu; ancak bu ülkelerden gelip, ABD'de yaşamak isteyenler için daha üç aylık bir engelleme söz konusu.

Not: Tüm bu tartışmalar devam ederken Donald Trump, Twitter üzerinden bir iPhone aracılığıyla gönderi yayınladı. Belirtmek isteriz ki; iPhone'un bugün hayatımızda olmasının temel nedenlerinden bir tanesi olan Steve Jobs, Suriyeli mülteci bir ailenin çocuğuydu.

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