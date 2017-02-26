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Trunk
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Trunk

Trunk İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Trunk
Trunk
Trunk
Trunk

Ağaç gövdesinde dallara takılmadan ilerlemelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 34 dakika önce

Trunk, Ketchapp’ın oyunları kadar zor oynanış sunuyor. Sadece Android platformunda karşımıza çıkan sonsuz refleks oyununda ağacın dallarına takılmadan mümkün olduğunca uzun mesafe gitmeye çalışıyoruz. Karakterimizin koşar vaziyette ilerlemesi, soluklanmaması işleri oldukça zorlaştırıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla cihaz boyutu ve mekan fark etmeksizin zaman geçirmek için oynanabilecek ideal oyunlardan biri Trunk. Büyüklüğünün hayal gücümüze bırakıldığı bir ağacın gövdesinde koşarak ilerliyoruz oyunda. İrili ufaklı dallarına takılmamamız gerekiyor elbette. Dallara çarptığımız anda oyun ilginç şekilde sonlanmıyor. Olması gerekenden fazla bekleyip ekranın uç noktasında kaldığımız vakit oyunun sonuna geliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
MBGames
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