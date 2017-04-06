Tuber Evil, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz korku dolu bir platform oyunudur. Biyolojik silahların ve korkunç canavarların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Zorlu platformlar arasında geçen korku dolu bir oyun olan Tuber Evil, dehşet içerisinde oynayabileceğiniz bir oyundur. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda gizli yerleri keşfediyor ve en uzun mesafeyi almaya çalışıyorsunuz. Heyecan verici bir atmosferde geçen oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralar tırmanmalısınız. Biyoloik yaratıkların, biyolojik silahların ve zombilerin yer aldığı Tuber Evil, beğenerek oynayacağınız bir oyundur. Gizli örgütlerin de yer aldığı oyunu mutlaka denemelisiniz. Becerilerinizi de sınayabileceğiniz oyunda dişli çarklardan kaçmalı ve bir anda karşınıza çıkan yaratıklara yakalanmamalısınız.

Boş zamanlarınızı değerlendierebileceğiniz harika bir oyun olan Tuber Evil, korku dolu öğelerin içeriyor. Dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan engellerden ve tuzaklardan kaçarak en uzun mesafeyi almanız gerekiyor. Tuber Evil oyununu sakın kaçırmayın.

Tuber Evil oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.