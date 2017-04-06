Tuber Evil, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz korku dolu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden korkunç öğelerin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir platform oyunu olan Tuber Evil, korku dolu öğelerle donatılmış harika bir platform oyunudur. Siyah beyaz bir temada geçen oyunda gizli yerleri keşfetmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Platform oyunu tarzında bir kurguya sahip olan oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan Tuber Evil, korku oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur. Ayrıca oyunda bir anda karşınıza çıkan tuzaklardan ve engellerden kaçmalısınız. Biyolojik silahların ve yaratıkların de yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Tuber Evil'i sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyun etkileyici görsellerin ve seslerin yer aldığı bir oyundur. Dikkatli olmanız gereken oyunda en uzun mesafeye ulaşmalısınız. Eğer korku oyunlarını seven biriyseniz Tuber Evil oyununu mutlaka denemelisiniz. Tuber Evil oyununu sakın kaçırmayın.

Tuber Evil oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.