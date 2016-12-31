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TÜBİTAK Bilim Genç
TamindirMobilHaber Ve DergiTÜBİTAK Bilim Genç - Android Için Bilim Genç Dergisi Uygulaması

TÜBİTAK Bilim Genç

(Android)
TÜBİTAK Bilim Genç İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç

TÜBİTAK Bilim Genç dergisini Android işletim sistemli cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 49 dakika önce

TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak yayınlanan Bilim Genç yayınını Android işletim sistemli cihazlarınızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Bilim dünyasında yer alan birbirinden ilginç ve güncel konuların ele alındığı bilim yazıları, son gelişmeler, merak edilen sorular ve cevapları, bilime katkı sağlayan bilim insanlarımızın yaşam öyküleri ve araştırmalarının yer aldığı söyleşiler gibi pek çok konuyu ele alan Bilim Genç adlı elektronik dergide birçok zengin içerik sizleri bekliyor.

Dergide yer alan içerikler sadece metin şeklinde değil, izleme ve uygulama imkanını da sizlere sunuyor. Elektronik ve mekanik kavramları öğrenmenizi sağlayan Tasarla ve Yap köşesi, okulda hazırladığınız projeler için Projeler İşbaşında gibi bölümler sunan Bilim Genç, içeriğini okurlarıyla birlikte zenginleştiriyor diyebiliriz. Ayrıca, her ay belirlenen farklı konulara dahil olarak siz de kendinizi TÜBİTAK Bilim Genç dergisinde görebilirsiniz.

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Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Tübitak
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