TÜBİTAK Bilim Genç uygulaması ile TÜBİTAK’ın elektronik ortamda yayınladığı Bilim Genç dergisini iOS cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Bilim dünyasındaki ilginç ve güncel konuları ele alan bilimsel yazılar, bilim dünyasındaki son gelişmeler, çok merak edilen sorular ve yanıtları, başarılı bilim insanlarımıza dair söyleşiler ve çok daha fazlasını içeren TÜBİTAK Bilim Genç uygulamasının mobil uygulamasıyla bilime dair birçok şeyi inceleyebiliyorsunuz.

Benzer yayınların aksine sadece okuyarak değil, hem izleme hem de uygulama imkanı sunan TÜBİTAK Bilim Genç ile Tasarla ve Yap köşesinde temel mekanik ve elektrik kavramlarını öğrenip proje gönderebilir, okulda hazırladığınız veya üzerinde çalışmaya devam ettiğiniz projelerinizi Projeler İşbaşında bölümünde paylaşabilirsiniz. Her ay farklı bir konunun belirlendiği TÜBİTAK Bilim Genç dergisine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.