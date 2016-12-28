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TÜBİTAK Bilim Genç
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TÜBİTAK Bilim Genç

TÜBİTAK Bilim Genç İndir Hemen İndir

3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç
TÜBİTAK Bilim Genç

TÜBİTAK Bilim Genç uygulaması ile Bilim Genç dergisini iOS cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

TÜBİTAK Bilim Genç uygulaması ile TÜBİTAK’ın elektronik ortamda yayınladığı Bilim Genç dergisini iOS cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Bilim dünyasındaki ilginç ve güncel konuları ele alan bilimsel yazılar, bilim dünyasındaki son gelişmeler, çok merak edilen sorular ve yanıtları, başarılı bilim insanlarımıza dair söyleşiler ve çok daha fazlasını içeren TÜBİTAK Bilim Genç uygulamasının mobil uygulamasıyla bilime dair birçok şeyi inceleyebiliyorsunuz.

Benzer yayınların aksine sadece okuyarak değil, hem izleme hem de uygulama imkanı sunan TÜBİTAK Bilim Genç ile Tasarla ve Yap köşesinde temel mekanik ve elektrik kavramlarını öğrenip proje gönderebilir, okulda hazırladığınız veya üzerinde çalışmaya devam ettiğiniz projelerinizi Projeler İşbaşında bölümünde paylaşabilirsiniz. Her ay farklı bir konunun belirlendiği TÜBİTAK Bilim Genç dergisine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tübitak
TÜBİTAK Bilim Genç QR Kodu Okutarak İndir

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