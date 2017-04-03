TÜBİTAK Yarışmasında Lise Öğrencilerinden Müthiş Projeler

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın katılımcıları arasında tavuk tüyünden petrol temizleme aracı yapan öğrenciler dikkat çekti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, bir süredir uygulamalı bilimler alanında yarışmalar düzenliyor ve lise seviyesinde katılımcıların proje üretmesini teşvik etmeye çalışıyordu. Bir süredir düzenlenen bu yarışmaların sonuncusu, 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması, Gebze Teknik Üniversitesinde başladı. 600 proje arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 100 proje ise İstanbul Asya Bölge Yarışmasında yarışma hakkı kazandı.

Yarışmada, “Deniz Yüzeyine Dökülen Petrolün Emilimini ve Geri Dönüşümünü Sağlayan Mekanik Sistem”, “Kalp Krizini Bildiren Bileklik", “Akıllı Kemer” ve “Deprem Enkazlarında Arama Kurtarma Ekiplerine Yardımcı Tam Otonom Örümcek Robot” gibi projeler dikkat çekti.





Tavuk Tüyü Petrole Karşı

"Deniz Yüzeyine Dökülen Petrolün Emilimini ve Geri Dönüşümünü Sağlayan Mekanik Sistem" projesini geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ahmet Turan Karakoç, "Proje hayata geçirildiğinde, rafineri üretimi ya da tanker kazaları sonucu denize dökülen petrolü temizlemeyi sağlayacak. Bu tip kazalar sonucunda oluşan kirliliklerin nasıl temizleriz diye düşündük. Bu yolda çıktığımız araştırmalarda doğal atık olan maddelere araştırmalarımızda yer verdik. İnsan saçı, tavuk tüyü ve mısır koçanının emme özelliklerini araştırdık. Emici özelliklerde baktığımız nokta sadece petrolün emilmesiydi. Araştırmalarımız sonucunda tavuk tüyünün yüzde 81 oranında petrolü emdiğini, suyu emmediğini gördük. Bir şerit elde ettik ve bu şeridi de 'ostrea' isimli merdanemizde kullandık. Merdaneli bir sistem ostrea. 3 merdane bulunuyor. Tavuk tüyünden elde ettiğimiz kumaşımızı, petrolü emdikten sonra, belirli düzeylerde merdanelerde sıkımı gerçekleştikten sonra geri dönüşümünü sağlıyoruz." dedi.

Akıllı Kemer Hayat Kurtacak

Bir süredir çoğu otomobil, emniyet kemeri takılmadığında uyarı vermeye başlıyor. Fakat sahte kemer tokaları, ya da benzer başka aygıtlarla bu sistemleri yanıltmak mümkün olabiliyor. Bunların önüne geçmek isteyen öğrenciler, geliştirdikleri "Akıllı Kemer" projesi ile yapılan hileleri algılamayı başardılar. Akıllı Kemer projesini geliştiren Sakarya Geyve Meslek Lisesi Elektrik Elektronik sınıfı öğrencileri Ahmet Bulut ve Hüseyin Arıcı, “Projemizdeki temel amaç emniyet kemerini insanlara zorunlu hale getirmek. Bu sayede alışkanlık kazandırmak ve bunun sonucunda kazalarda yaralanma ve ölüm oranını en aza indirmek. Son zamanlarda kullanılan emniyet kemer sistemlerinde ne yazık ki hileler yapılabiliyor. Bizim sistemimiz sayesinde emniyet kemeri takmak zorunlu hale gelecek. Bizim sistemimiz yapılan hileleri algılıyor ve kemer takma ikazına devam ediyor. Araçlarda sistem kemer soketinde biz bu sistemi kemer makarasına yerleştirdik” şeklinde konuştular.

Otonom Robot

Katılan projeler arasında en dikkat çekeni de otonom robottu. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği “Deprem Enkazlarında Arama Kurtarma Ekiplerine Yardımcı Tam Otonom Örümcek Robot” projesi kapsamında yapılan robot sayesinde, deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları hız kazanacak. Proje hakkında bilgiler veren Kerem Zaman ve Özgür Kara, “Depremler Türkiye’nin kanayan yarası. Bu yüzden buna bir çözüm bulmak istedik ve bu robotu geliştirdik. Robotumuzda örümcekten ilham aldık. Bu sayede deprem sahasında daha iyi hareket etmesini sağladık. Üzerinde bulunan sensör ve kamera ile yön buluyor. Çevresindeki ses sensörleri sayesinde sesleri algılıyor. Üzerindeki karbondioksit sensörü ile çevresinde canlı varsa onu tespit ediyor. Örümcek şeklinde yapmamızın sebebi yapısal olmayan alanlarda kullanılacak" ifadelerini kullandılar.

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