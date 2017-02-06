TÜBİTAK'ın Kabul Etmediği Türk'ün Buluşunu Çinliler Üretecek

Felçli hastaların hayatını kolaylaştıracak cihazı 26 yaşında bir Türk, Mehmet Türker buldu. Cihaza 'GlassOuse' ismini veren Türker’in icadı kafa hareketlerini yüzde 99,99 algılayıp bilgisayara aktarabiliyor. Engelli kişilerin ellerini kullanmadan teknolojik cihazları kullanmasını sağlayan buluş, TÜBİTAK tarafından reddedildi. İngiltere’de düzenlenen buluşlar zirvesine katılan Türker, yüzlerce proje arasından birinci seçildi.

Yakın bir arkadaşının felç olması üzerine buluşunu geliştiren genç mucit, kazandığı yarışma sonrası bir çok teklif aldı. En sonunda Çinli bir firmayla anlaşan mucitin buluşu, Çin ve Türk ortaklığında seri üretime başlayacak. Türker’in buluşu sayesinde yatalak bir hasta, evinin kontrolünü sağlayabilecek. “Televizyon kontrolü, perde kontrolü, aşağı gelenin görüntülenmesi, tamamen evin kontrolünü bütün elektronik aletlerin kontrolünü tek bir cihaz üzerinden tüm kontrolü vermeyi amaçlıyoruz.” diyen Türker, engellileri özgürlüklerine kavuşturmayı amaçlıyor.

Sistem, ağıza alınan silikon parça ve bir gözlükten oluşuyor. Silikon aparat sayesinde tıklamaları gerçekleştirecek hastanın, kafa hareketlerini gözlük algılayacak. Böylelikle GlassOuse kullanan kişi, akıllı telefon ve bilgisayar kullanabilecek. GlassOuse'un hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:

Türk icadı olmasına rağmen, GlassOuse’a sahip olmak isteyen hastalar ÖTV ve gümrük vergilerini ödemek zorunda kalacak. TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen buluşun tüm Dünya’da böylesine ses getirmesi ise oldukça ironik. Haklı olarak duruma tepki gösteren proje sahiplerinin, tepkilerine karşılık alıp alamayacaklarını ilerleyen günlerde göreceğiz.