TÜBİTAK'ın Reddettiği Proje ABD'den Birinci Olarak Döndü

TED Antalya Koleji öğrencilerinin kimya öğretmenleriyle beraber hazırladığı, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdikleri proje kurum tarafından kabul edilmedi. Ancak ABD'de yapılan bir yarışmada 54 ülke arasından birinci olarak altın madalya aldı.

11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe'nin kimya öğretmeni Gülay Demirci danışmanlığında, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdiği proje kurumca değerlendirmeye bile tabi tutulmadı. Ancak azmeden öğrenciler projelerini ABD'de düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı bir yarışamaya da soktular. Projeleri 2 bin 450 proje arasından altın madalya kazandı.

Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapmayı öngören iki öğrencinin başvurusu TÜBİTAK tarafından reddedilince, iki öğrenci bu kez de ABD'de dünya çapında düzenlenen liseler arası başka bir yarışmaya başvurdu ve burada dereceye girerek birinci oldular.

İki öğrenci ile öğretmenleri, 20-22 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'na davet edilerek bir sunum yapmaları istendi. Öğrencilerle öğretmenlerine sunumun ardından Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ve Ege Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Damla Gökşen tarafından teşekkür plaketi verildi.

12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe, nanolifin yaranın üzerine konduktan sonra yok olduğunu söylerken, "Projeyle ilgili çok çalıştık. İlk dönemlerde Türkiye'de ilgi göremedik çok üzülmüştük. Sonra yurtdışından sonra gelen teklifle çok mutlu oldu. Hem ülkemizi de temsil etme fırsatı bulduk. Hem de hastalara yeni bir umut vermiş olduk" dedi.

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