Tudors uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan hızlı ve kolay bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Gömlek pazarında oldukça önemli bir konuma sahip olan Tudors’un mobil cihazlar için tasarlanan uygulaması ile alışveriş yapmak oldukça kolay hale geliyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet veren uygulamada ürün kategorilerinden birini seçerek hoşunuza gidebilecek gömleklere ulaşabiliyorsunuz. Ürün detaylarını ve fotoğraflarını da inceleyebileceğiniz uygulamada, satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilir, teslimat ve ödeme detaylarını girerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Çok sade bir tasarıma sahip olan Tudors uygulaması, kullanıcıların kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmış. İstediğiniz kategorideki ürüne kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve alışverişinizi tamamlayabileceğiniz uygulamada elle arama da yapabiliyorsunuz. Eğer siz de Tudors markasının gömleklerini beğeniyorsanız, Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Tudors uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden alışveriş yapabilirsiniz.